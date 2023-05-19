Komşuda seçim heyecanı: Yunanistan pazar günü sandığa gidiyor

Yunanistan'da genel seçimler için geri sayım sürüyor.Siyasi parti temsilcileriyse, pazar günü yapılacak seçim öncesi seçmene vaatlerini anlatma çabasında...
İktidar için ikinci bir şans isteyen ana muhalefetteki sol ittifak SYRIZA,, başkent Atina'da geniş katılımlı bir miting düzenledi.
Mitingte; Syriza lideri Aleksis Çipras'ın gündeminde ekonomi vardı. Çipras, Başbakan Kriyakos Miçotakis'e seslendi.
Çipras, "Ülkemizde cuntanın devrilmesinden bu yana en kötü sağcı hükümetin kesin olarak sona ermesinin zamanı geldi. Bu nedenle Sayın Miçotakis'e bazı tavsiyelerde bulunmak istiyorum. Şu andan itibaren Başbakanlık ofisindek, eşyalarını toplamaya başlasın." ifadelerini kullandı.
Syriza, Yunanistan'ın 2009'daki ekonomik kriz sürecinde, memorandum karşıtı politikalarla halktan destek almış ancak iktidara geldiğinde Avrupa Birliği ve IMF ile memorandum anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. Syriza, bu nedenle seçmeninin "soldan merkeze kaymak" eleştirilerine maruz kalmıştı.
Ülkede onlarca yıl iktidar koltuğunda oturan merkez soldaki PASOK da, seçime bir başka sol partiyle birleşerek PASOK-KINAL ittifakı olarak katılıyor.
ANKETLERE GÖRE HİÇBİR PARTİ TEK BAŞINA ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMIYOR
Diğer taraftan Yunanistan'daki Anketlere göre, genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyecek.
Sandıktan halihazırda iktidarda bulunan Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi partisinin ilk sırada çıkması öngörülüyor.Anketlerde SYRIZA ikinci, PASOK-KINAL ittifakıysa üçüncü sırada bulunuyor.
Öte yandan, partilerin anketlerde bir önceki genel seçim sonuçlarıyla aynı sıralamaya sahip olması ülkede seçim heyecanını azaltmış durumda. Bu yüzden genel seçime ilginin düşük kalacağı öngörülüyor.
2019'da iktidarı SYRIZA’dan Yeni Demokrasi’ye geçiren genel seçimde katılım yüzde 57,7 olmuştu. Seçim sonuçlarının ardından koalisyon kurulamaması halinde halkın tekrar sandığa gitmesi bekleniyor.