Komşuda seçim heyecanı: Yunanistan pazar günü sandığa gidiyor

Syriza, Yunanistan'ın 2009'daki ekonomik kriz sürecinde, memorandum karşıtı politikalarla halktan destek almış ancak iktidara geldiğinde Avrupa Birliği ve IMF ile memorandum anlaşması imzalamak zorunda kalmıştı. Syriza, bu nedenle seçmeninin "soldan merkeze kaymak" eleştirilerine maruz kalmıştı.



Ülkede onlarca yıl iktidar koltuğunda oturan merkez soldaki PASOK da, seçime bir başka sol partiyle birleşerek PASOK-KINAL ittifakı olarak katılıyor.

ANKETLERE GÖRE HİÇBİR PARTİ TEK BAŞINA ÇOĞUNLUK SAĞLAYAMIYOR



Diğer taraftan Yunanistan'daki Anketlere göre, genel seçimde hiçbir parti tek başına iktidara gelemeyecek.

