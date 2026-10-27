Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Komşuda şiddetli yağışlar nedeniyle 9 bölgede kırmızı alarm ilan edildi

27.10.2026 14:21

Komşuda şiddetli yağışlar nedeniyle 9 bölgede kırmızı alarm ilan edildi
iStockPhoto

Ülkenin özellikle doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu bekleniyor.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Yunanistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 9 bölgede 29 Ekim Perşembe gününe kadar en yüksek hazırlık seviyesi olan kırmızı alarm uygulamasına geçildi.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, kırmızı alarm kapsamına Eğriboz, Ftiotis, Beotya, Sporad Adaları, Magnezya, Larisa, Atina'nın da bulunduğu Attika, On İki Ada ve Kuzey Ege bölgelerinin alındığı kaydedildi.

 

Ülkenin özellikle doğu kesimlerinde kuvvetli yağış, gök gürültülü fırtına ve yer yer dolu beklendiği aktarılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının 28 Ekim Çarşamba gününe kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

 

Açıklamada, sel ve su baskınlarına karşı itfaiye ekiplerinin hazırlık seviyesinin artırıldığı, polis, sahil güvenlik ve silahlı kuvvetlerin de olası müdahaleler için hazır bekletildiği bildirildi.

 

Vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri ve su baskını yaşanan bölgelerden uzak durmaları çağrısında bulunuldu. 

İlişkili Haber
Kuvvetli sağanak yine İstanbul'u vurdu. Yollar göle döndü, baba ile kız son anda kurtarıldı
Kuvvetli sağanak yine İstanbul'u vurdu. Yollar göle döndü, baba ile kız son anda kurtarıldı
Haberi Görüntüle
İlişkili Haber
Kırmızı kütleler şehri sardı: İstanbul'da yağmur saat kaçta bitecek?
Kırmızı kütleler şehri sardı: İstanbul'da yağmur saat kaçta bitecek?
Haberi Görüntüle