Komşudaki genel seçim heyecanı: Bonus milletvekili uygulaması kaldırıldı

Yunanistan parlamentosunda 300 sandalye bulunuyor. Genel seçime siyasi partiler, ittifaklar ve bağımsız adaylar katılabiliyor.



Seçmenler listedeki milletvekili adayları arasında da tercih yapacak

Seçmenler, sadece oy pusulalarında yer alan partiler arasında değil, tercih ettikleri partinin listesinde yer alan milletvekili adayları arasında da tercih yapabilecek.



Dolayısıyla öncelikle bir partinin belli bir bölgeden çıkaracağı milletvekili sayısı bölgeden aldığı toplam oy oranına bağlı olacak. Daha sonra partinin o bölgedeki milletvekili adayları aldıkları oy sayısına göre sıralanacak. Milletvekili olma önceliğini, alınan oy miktarı belirleyecek.



"BONUS MİLLETVEKİLİ" UYGULAMASI

Önceki yıllarda uygulanan seçim sisteminde, koalisyon hükümetlerinden kaçınılması ve güçlü bir iktidar gerekçesiyle genel seçimlerde birinci partiye 50 "bonus" milletvekilliği verilirken, yeni sistemde sandığa ilk gidişte bu uygulama kaldırıldı.