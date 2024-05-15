Komşusunu 28 yıldır alıkoyuyordu, gözaltına alındı

Evde yapılan aramada kayıp kişi bulunarak, evin 61 yaşındaki sahibi gözaltına alındı. Savcılığın mağdura tıbbi ve psikolojik bakım sağlanması ve şüphelinin soruşturma tamamlandıktan hemen sonra savcılığa sevk edilmesi yönünde talimat verdiği ifade edilen açıklamada, olayın, kanunların gerektirdiği tüm titizlikle takip edileceği dile getirildi.

SAMAN DOLU BİR ÇUKURDA BULUNDU



Ülkede sosyal medyada alıkonulan kişinin trajik bir durumda, eski kıyafetlerle ve gür sakallı halde bulunmasına ilişkin fotoğraf ve videolar paylaşıldı.



Aktivistler de sosyal medyada platformlarında alıkonulan kişinin samanla kaplı bir çukurda bulunduğu anı gösteren bir video yayınlandı.



Aktivistlerin aktardığı bilgilere göre, 1996 yılında 16 yaşındayken kaçırılan Ömer bin Ümran, 13 Mayıs gecesi komşusunun evinde samanla kaplı bir çukurda şok halinde ve konuşamaz durumda bulundu.



Aktivistlere göre Bin Ümran'ın ailesi, onun 1990'larda Cezayir'de faaliyet gösteren silahlı gruplar tarafından kaçırılıp suikasta kurban gittiğine inanıyordu.