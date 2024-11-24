Kömür yüklü gemiye çevrecilerden protesto: 138 kişi gözaltına alındı

Bir tarafta dev bir yük gemisi, diğer tarafta ise küçük kanolarında direniş gösteren onlarca çevreci. Newcastle Limanı’nda kanolarıyla gemilerin kullandığı kanalı kapatan çevreciler, kömür taşıdığı iddia edilen geminin limana girişini durdurmayı amaçladı.



POLİSTEN MÜDAHELE



Polis, protestocuları durdurmak için jet ski ve şişme botlarla müdahale etti. Liman yönetimi, protesto nedeniyle tüm gemicilik faaliyetlerinin birkaç saatliğine durdurulduğunu açıkladı. Polisin yaptığı açıklamaya göre, “talimatları göz ardı etmek, denizde emniyetsiz davranışlarda bulunmak ve büyük bir tesisin faaliyetlerini engellemek” suçlamalarıyla aralarında çocukların da olduğu 100’den fazla kişi gözaltına alındı.



"PROTESTO BAŞARILI OLDU"

Protestoyu düzenleyen grup, kömür taşıdığını öne sürdükleri geminin limana girişini engellediklerini ve eylemin başarılı olduğunu savundu. Eylem, fosil yakıt kullanımına dikkat çekmek ve çevresel etkilerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirtirken, çevreci grupların bu tür eylemlerine gelecekte de devam edebileceği ifade ediliyor.