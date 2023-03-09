Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 36 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ulusal basındaki habere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu'nun Beni şehrinde silahlı saldırı düzenlendi.



Kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırıda 36 sivil öldürüldü, birçok kişi yaralandı.



Kuzey Kivu Valisi Carly Nzanzu Kasivita, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı örgüt tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini belirtti.



Saldırıya uğrayan köyün tamamen ateşe verildiği bilgisi paylaşılırken bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.



Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.



ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, 100 binlerce kişinin yerinden edildiği tahmin ediliyor.

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