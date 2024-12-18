Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 22 ölü

Ülkenin Mai-Ndombe eyaletinde yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu aşırı kalabalık bir teknenin batması sonucu 2’si çocuk 22 kişi hayatını kaybetti. Eyalet Valisi Lebon Nkoso Kevani, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Daha güvenli, metal malzemeli teknelere sahip olana kadar kazalar yaşamaya devam edeceğiz. Mai-Ndombe’de kaza yapan bu ahşap teknelerden binlerce var" dedi. Teknedeki yaklaşık 30 kişinin kurtulduğu diğer yolcuları bulmak için ise arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



Ahşap teknelerin kapasitesinin üzerinde kullanıldığı ve bu nedenle tekne kazalarının çok sık yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde Ekim ayında, 278 yolcunun bulunduğu teknenin alabora olması sonucu en az 78 kişi hayatını kaybetmişti.