Mai-Ndombe Gölü'nde cumartesiyi pazara bağlayan gece yaklaşık 350 yolcusu bulunan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 30'dan 47'ye çıktı.



Yetkililer, Inongo kentine varmadan 10 kilometre önce batan aşırı yüklü tekneden 185 yolcunun kurtarıldığını, 100 kişinin halen kayıp olduğunu duyurdu.



Mai-Ndombe Valisi Antoine Massamba, kayıpları bulma umudunun azaldığını, bu nedenle arama kurtarma çalışmalarına yarın son verileceğini belirtti.



Yaşamını yitirenlerin 22'sinin öğretmen olduğu bildirildi.



KDC'nin doğusundaki Kivu Gölü'nde geçen ay bir teknenin batması sonucu 130'a yakın kişi yaşamını yitirmişti.



Tropikal iklimi nedeniyle geniş ormanlık alanlar ile çok sayıda nehir ve göle sahip ülkede, büyük şehirler dışında kara yolu ağı bulunmuyor.



Halk, ulaşım için Kongo Havzası'ndaki nehirleri ve gölleri tercih ediyor ancak eski ve bakımsız teknelerin aşırı yüklü şekilde kullanılması sık sık ölümlü olaylara yol açıyor.

