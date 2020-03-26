Kongo Cumhurbaşkanı'nın danışmanı corona virüsten öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin danışmanlarından Jean Joseph Mukendi wa Mulumba'nın corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Tshisekedi'nin avukatı ve yakın arkadaşı olan Mulumba'nın sağlığı Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kötüleşti.



Ülkesinde saygı duyulan bir insan hakları savunucusu olan Mulumba 74 yaşında yaşamını yitirdi.



Mulumba'nın virüsü, sağlık kontrolü için gittiği Fransa'da kapmış olabileceği belirtiliyor.



BURKİNA FASO'DA VAKA SAYISI 146'YA ÇIKTI

Afrika ülkesi Burkina Faso’da yeni tip Covid-19 vaka sayısı artıyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen 81 testten 31’inin pozitif çıktığı belirtildi.

Covid-19'un ülkede görüldüğü 9 Mart’tan bu yana vaka sayısının 146'ya ulaştığı kaydedilen açıklamada, bunlardan 10’unun iyileştiği ifade edildi.

Açıklamada, salgının daha da yayılmasının önüne geçmek için halka sosyal izolasyon ve hijyen kurallarına uymaları çağrısında bulunuldu.

VİRÜSÜN BULAŞMADIĞI İKİ YER