Kongo'da ebola salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildi, 74 kişi karantinaya alındı.

Haberler - NTV Haber 24.04.2022 - 19:09

Kongo'da ebola salgını

Kongo Sağlık Bakanı Ekvator eyaletinin başkenti Mbandaka şehrinde hayatını kaybeden 31 yaşındaki erkek hastada virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Şimdiye kadar 74 temaslı kişinin karantinaya alındığını belirten sağlık bakanı, Ekvator eyaletinde Ebola salgını ilan edildiğini duyurdu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'da ve Kongo'da eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 döneminde görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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