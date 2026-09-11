Kongo'da Ebola salgını. 3.5 ayda 3 bin 267 kişi öldü
11.09.2026 05:54
DSÖ'ye göre Kongo'daki vaka-ölüm oranı yüzde 48,3.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki (KDC) Ebola salgınında 15 Mayıs'tan 7 Eylül'e kadar ölen insan sayısının 3 bin 267 olduğunu açıkladı.
DSÖ, KDC'de Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.
Salgının ülkenin Kuzey Kivu'daki Kayna bölgesine de yayıldığı belirtilen raporda, 6 farklı eyalette bulunan 61 bölgenin etkilendiği kaydedildi.
Raporda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7 Eylül itibarıyla 3 bin 267 ölüm dahil 6 bin 757 doğrulanmış vaka bildirdi. Bu durum, yüzde 48,3'lük bir vaka-ölüm oranına karşılık geliyor." ifadesi yer aldı.
Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.
Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başlamış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.