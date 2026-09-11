Kongo'da Ebola salgını. 3.5 ayda 3 bin 267 kişi öldü

DSÖ, KDC'de Bundibugyo virüsünün neden olduğu Ebola salgınına ilişkin yeni bir rapor yayımladı.

Salgının ülkenin Kuzey Kivu'daki Kayna bölgesine de yayıldığı belirtilen raporda, 6 farklı eyalette bulunan 61 bölgenin etkilendiği kaydedildi.

Raporda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti, 7 Eylül itibarıyla 3 bin 267 ölüm dahil 6 bin 757 doğrulanmış vaka bildirdi. Bu durum, yüzde 48,3'lük bir vaka-ölüm oranına karşılık geliyor." ifadesi yer aldı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. Salgın , Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmaya başlamış, Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.