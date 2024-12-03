Kongo’da gizemli salgın: 143 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin güneybatısında ortaya çıkan gizemli hastalık, Kasım ayı boyunca 143 kişinin ölümüne yol açtı. Yerel yetkililer, hastalığın grip benzeri semptomlar gösterdiğini ve yüksek ateş ile baş ağrısının en yaygın belirtiler arasında olduğunu açıkladı.



Sağlık ekipleri, hastalığın kaynağını araştırmak ve örnekler toplamak amacıyla bölgeye sevk edilirken, yerel sivil toplum lideri Cephorien Manzanza, durumun ciddi endişe yarattığını belirtti.



Bölgedeki epidemologlar, salgından en fazla kadınların ve çocukların etkilendiğini vurgularken, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) geçtiğimiz hafta konu hakkında bilgilendirildiği bildirildi. Salgının yayılmasını önlemek için uluslararası destek ve incelemeler sürüyor.



Yetkililer, halka hastalık belirtileri konusunda dikkatli olmaları ve koruyucu önlemler almaları çağrısında bulundu.