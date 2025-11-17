Kongo'da maden bakanını taşıyan uçak pistten çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletindeki Kolwezi Havalimanı’nda, Maden Bakanı Louis Watum Kabamba'nın da aralarında olduğu yaklaşık 20 kişilik heyeti taşıyan uçak iniş sırasında pistten çıkarak alev aldı,



Tüm yolcular kazadan yara almadan kurtuldu. Havalimanı ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldığı belirtildi. Yetkililer kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Kabamba’nın, Kalondo maden sahasında dün meydana gelen ve 32 maden işçisinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili incelemede bulunmak üzere bölgeye gittiği kaydedildi.