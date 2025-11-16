Kongo'da maden sahasında göçük: 70 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin Lualaba eyaletine bağlı Kolwezi kentindeki maden sahasında göçük meydana geldi.

Ulusal basındaki haberlere göre, maden sahasında büyük çaplı bir göçük meydana gelirken, çok sayıda maden işçisi enkaz altında kaldı. İlk belirlemelere göre, 70 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, maden sahasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ülkede denetimsiz madenler, güvenlik eksikleri ve altyapı yetersizlikleri nedeniyle sık sık maden kazaları yaşanıyor.