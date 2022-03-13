Kongo'da tren kazası: 60 ölü, 52 yaralı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Lomani eyaletindeki Mwene-Ditu şehrinden Katanga eyaletinin başkenti olan Lubumbashi'ye gitmekte olan tren raydan çıkarak kaza yaptı. Ulusal Kongo Demiryolları Derneği'nin (SNCC) Altyapı Direktörü Marc Manyonga Ndambo, "Meydana gelen tren kazasında şuanda 61 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı" dedi.



Meydana gelen kazada kurtarma çalışmalarının ardından yetkililer, yaralıların hastanelere kaldırıldığını bildirirken, Ulusal Demiryolu Şirketi (SNCC) yetkilileri ise yolcuların yük trenine yasadışı bir şekilde bindiğini belirtti.