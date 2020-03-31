Kongo'nun eski cumhurbaşkanı corona virüs kurbanı

Kongo Cumhuriyeti'nin eski cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 14:02

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Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Opango’nun oğlu Jean-Jacques Yhombi Opango, babasının dün Paris yakınlarındaki Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle öldüğünü söyledi.

Kongo devlet televizyonu Télé-Congo da Opango’nun öldüğünü doğruladı.

81 yaşında vefat eden Opango, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarından ötürü tedavi görüyordu.

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