Kongo'nun eski cumhurbaşkanı corona virüs kurbanı

Anadolu Ajansı 31.03.2020 - 14:02
Kongo Cumhuriyeti'ni 1977-1979 yıllarında yöneten eski Cumhurbaşkanı Jacques Joachim Yhombi Opango, yeni tip corona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.
Opango’nun oğlu Jean-Jacques Yhombi Opango, babasının dün Paris yakınlarındaki Neuilly-sur-Seine'deki Amerikan Hastanesi'nde Kovid-19 nedeniyle öldüğünü söyledi.
Kongo devlet televizyonu Télé-Congo da Opango’nun öldüğünü doğruladı.
81 yaşında vefat eden Opango, uzun yıllardır çeşitli hastalıklarından ötürü tedavi görüyordu.