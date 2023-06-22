Kongre baskınında polisi vuran kişiye ceza

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınıyla ilgili davanın duruşmasında, 40 yaşındaki Daniel "D.J." Rodriguez'in baskın gününde eski Metropolitan polis memuru Michael Fanone'yi ensesinden şok tabancasıyla vurduğu anımsatıldı.



Yargıç Amy Berman Jackson, Rodriguez'in polise saldıran ve mülkiyetleri kırıp geçiren "tek kişilik nefret ordusu" olduğunu söyledi.



Rodriguez'in baskın gününde Washington D.C.'ye geliş nedenini kavga etmek olarak niteleyen Yargıç Jackson, sanığın yaptıklarından dolayı kendinden başkasını suçlayamayacağını belirtti.

POLİS SALONU TERKETTİ



Yargıç Jackson, baskındaki rolü nedeniyle Rodriguez hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezasına hükmetti.



Eski polis Fanone, baskın gününde yaşadıklarının meslek hayatına mal olduğunu belirterek eski Başkan Donald Trump destekçilerinin de hedefi haline geldiğini kaydetti.



Fanone, konuşma sırası Rodriguez'e geldiğinde duruşma salonunu terk etti.

