Kongre üyesine kamera önünde tokat

Yeni Devlet Başkanı Martin vizcarra'yı ziyarete eden kongre üyesi Guido Lombardi, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın önünde bir kadının saldırısına uğradı. Arkadan yaklaşan kadın kongre üyesine ısrarla ne kadar parası olduğunu sordu.



"Çok param var" demesi üzerine kadın kongre üyesinin suratına tokat attı. Bir polis memuru kadına hemen müdahale etti. Kadının kim olduğu ve ceza alıp almayacağı henüz bilinmiyor.