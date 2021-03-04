Kongre'ye ikinci baskın iddiası

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre binasına yeni saldırı planı iddiası güvenlik güçlerini harekete geçirdi.



Kongre Polis Departmanı kimliği belirsiz bir milis grubun Kongre binasına saldırı planladığı yönünde istihbarat geldiğini duyurdu.



Sosyal medyada eski Başkan Donald Trump'ın aşırı sağcı destekçilerinin, bugünü işaret ederek, Trump'ın tekrar başa geçeceğine ilişkin paylaşımlar yapması da endişeyi artırdı.



Bunun üzerine bölgede güvenlik tedbirleri sıkılaştırıldı. Kolluk güçlerinin sayısı artırıldı. Halkın ve polislerin korunmasını sağlamak için fiziksel bir yapı kurulması planlandı.



Hali hazırda 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından konuşlandırılan Ulusal Muhafızlardan yaklaşık 6 bini bölgedeki görevlerini sürdüyor. Muhafızlara ek olarak Washington polisi de hazır bekletiliyor.



Kongre polisine göre olası bir girişim kolaylıkla bertaraf edilebilir.



Ancak buna rağmen Temsilciler Meclisi bugün düzenlenmesi planlanan oturumunu, güvenlik gerekçesiyle iptal etti.



Öte yandan Senato'da devam eden Kongre baskınına ilişkin soruşturma oturumunda önemli bir iddia ortaya atıldı.



ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un baskın sırasında Ulusal Muhafız göndermeyi ertelediği öne sürüldü.



İddianın sahibi Washington Ulusal Muhafızlar Komutanı Tümgeneral William Walker..



Olay günü Kongre polisinin kendilerinden yardım istediğini belirten Walker, kendisinin de Pentagon'u aradığını ancak 2 saatten uzun bir süre herhangi bir yanıt alamadığını açıkladı.



Ulusal Muhafızların onay geldikten 18 dakika sonra olay yerine intikal ettiğini söyledi.