Konserde ekrana yansıyan yasak aşk, ikinci istifayı getirdi

ABD'li teknoloji şirketi Astronomer'ın İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot, Coldplay konserinde şirketin eski CEO'su Andy Byron'a sarılırken ekrana yansımasının ardından istifa etti.

İstifa, ikisi de evli ve çocuklu olan Kristin Cabot ve Andy Byron'un bu ayın başlarında Boston şehrindeki bir Coldplay konserinde öpüşürken görüntülenmesinin ardından geldi.



Şirketten yapılan açıklamada, Kristin Cabot'un artık Astronomer'da çalışmadığı belirtildi.

Andy Byron'un geçen hafta şirketten istifa ettiği ortaya çıkmıştı. Byron'un izne ayrıldıktan sonra istifa ettiği belirtilmişti.

NE OLMUŞTU?



ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı.



Görüntülerde, Byron’un kolunu Cabot’un etrafına sardığı, Martin'in anonsu sonrası çiftin kameralara yansıyınca paniğe kapıldığı; erkeğin hızla yere eğilip kamera açısından çıkarken, kadının ise arkasını döndüğü görüldü.



Bunun üzerine Chris Martin, "Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar" dedi.



Yasak aşk iddiası doğru çıktı. Görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin İnsan Kaynakları Müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı.