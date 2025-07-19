Konserde sarmaş dolaş yakalanmışlardı: Astronomer CEO'su Byron istifa etti

Teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, ABD'nin Boston kentindeki Gillette Stadyumu’nda gerçekleşen Coldplay konserinde kendisi gibi evli olan şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot ile sarılırken görülmesinin görevinden istifa etti.

Şirketin cumartesi günü LinkedIn'de yaptığı paylaşıma göre, Byron'ın istifası Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.



Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:



"Daha önce de belirttiğimiz gibi, Astronomer olarak kuruluşumuzdan bu yana bizi yönlendiren değerlere ve kültüre bağlıyız. Liderlerimizin, hem davranış hem de hesap verebilirlik açısından standartları belirlemesi beklenir. Ancak yakın zamanda bu standartlara uyulmamıştır."



Astronomer, şirketin kurucu ortağı ve ürün direktörü Pete DeJoy’un geçici CEO olarak görevi devralacağını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

ABD’nin Boston kentinde gerçekleşen Coldplay konserinde yaşanan skandal sosyal medyada gündem oldu. Konserin canlı yayın kamerası, seyirciler arasında sarmaş dolaş oturan bir çifti görüntüleyince Chris Martin "Şu ikisine bir bakın" ifadelerini kullandı.

Görüntülerde, Byron’un kolunu Cabot’un etrafına sardığı, Martin'in anonsu sonrası çiftin kameralara yansıyınca paniğe kapıldığı; erkeğin hızla yere eğilip kamera açısından çıkarken, kadının ise arkasını döndüğü görülüyor.



Bunun üzerine Chris Martin, "Ya aralarında bir yasak aşk var ya da sadece çok utangaçlar" dedi.

Yasak aşk iddiası doğru çıktı. ABD medyasına göre görüntülerdeki kişilerin Astronomer CEO’su Andy Byron ve şirketin insan kaynakları müdürü Kristin Cabot olduğu ortaya çıktı. Her ikisinin de başkalarıyla evli olduğu bilgisi de gündem oldu.