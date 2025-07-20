Konserde ihanetin bedeli: Eski CEO’nun eşi ne kadar kazanacak?

Bir Coldplay konserinde eşini CEO’su olduğu Astronomer şirketinin insan kaynakları yöneticisi ile aldattığı ortaya çıkan, ardından görevinden istifa eden Andy Byron’ın eşinin boşanma durumunda ne kadar para alabileceği de merak konusu oldu.



The New York Post gazetesinin haberine göre, Kristin Cabot ile konserdeki “öpüşme kamerasına” yansıyan görüntüleri viral olan Byron’ın 20 ile 70 milyon dolarının olduğu düşünülüyor.

Massachusetts eyaletindeki “yüzde 50-50” aile kanunları dolayısıyla eski CEO Byron ile iki çocukları bulunan Megan Kerrigan’ın eşinin milyonlarının yarısını alması mümkün olacak.



KANUNLAR “YARI YARIYA” DİYOR



Chemtob Moss Forman & Beyda hukuk şirketinin ortağı, evlilik ve aile avukatı Nancy Chemtob, konuya ilişkin değerlendirmesinde, eyalet kanunlarının 7 yıldan daha uzun süredir evli olan kişilerin birlikte oluşturdukları her türlü varlığı yarı yarıya paylaşması gerektiğine dikkat çekti. Avukat, Byron ve Kerrigan’a işaret ederek, “Bunun uzun süreli bir ilişki olduğu açık” diyen konuştu.



Astronomer’ın eski CEO’sunun mal varlığını ne zaman elde ettiği ise bilinmiyor. Ancak The Economic Times, Byron’ın net değerinin 20 ile 70 milyon dolar arasında değiştiğini ortaya koydu.



PEKİ YA EVLİLİK SÖZLEŞMESİ VARSA?



Byron’ın sevgilisi olduğu iddia edilen Kristin Cabot için ise yaşananların en azından ekonomik boyutunun bu kadar ağır olmayabileceği düşünülüyor. Privateer Rum şirketinin CEO’su olan Andrew Cabot ile evli olan kadının nispeten daha kısa bir süredir evli olduğu değerlendiriliyor.



Chemtob’un dikkat çektiği üzere, çiftlerin arasında herhangi bir evlilik sözleşmesi olması durumunda bu hesapların değişmesi de mümkün. Bu tür sözleşmeler, ihanet durumuyla ilgili özel bölümler de barındırabiliyor. Böyle bir durumda aldatan tarafın eski partnerine ödeme yapma zorunluluğu doğabiliyor.



Coldplay konserindeki videonun boşanma davası durumunda mahkemede delil olabileceği de ifade edildi. Fakat bunun Massachusetts’te başlı başına evlilik akdini sonlandırmak için gerekçe olamayabileceği aktarıldı.

