Kont Drakula'nın mezarı bulunmuş olabilir

Napoli’de asırlık bir mezarda keşfedilen gizemli bir yazıt, Kazıklı Voyvoda'nın (Kont Drakula) uzun süredir kayıp olan mezar yerini nihayet ortaya çıkarabilir.



Araştırmacılara göre, Santa Maria la Nova kilise kompleksinin Turbolo Şapeli’ne gizlenmiş bu mezar, Bram Stoker’ın 1897 tarihli ünlü vampir romanına ilham veren gerçek Vlad Tepeş’e ait olabilir.

MEZARI YÜZLERCE YILDIR KAYIP



“Kazıklı Voyvoda” olarak bilinen Vlad, 15. yüzyılda yaşamış bir hükümdardı ve düşmanlarını kazığa oturtarak öldürmesiyle tanınıyordu. Bu acımasız yöntemleri sayesinde korkunç lakabını kazandı.



Osmanlılara karşı 1461 yılında isyan başlatan ordusu, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de yaptığı seferde yenildi. 1476 yılında ölen Vlad’ın mezarı bugüne kadar kesin olarak tespit edilemedi.



Ancak on yılı aşkın bir süredir yürütülen araştırmalar sonucunda, mezardaki gizemli, Latince benzeri bir yazıt çözüldü.



"BLAD VE BALKAN" KELİMELERİ BULUNDU



Araştırmacılar yazıtta “Blad” (Vlad olarak yorumlanıyor) ve “Balkan” gibi iki önemli kelime buldu. Bu kelimeler, Vlad’ın bir zamanlar hüküm sürdüğü bölgeye işaret ediyor.



Mermer mezarda ayrıca bir şövalye miğferi ve bir ejderha başı figürü yer alıyor. Bu sembol, Vlad’ın da üyesi olduğu Orta Çağ gizli tarikatlarından “Ejderha Tarikatı” ile ilişkilendiriliyor.



LAKABINA GÖNDERME YAPAN HEYKELLER



Mezarın iki yanında yer alan sfenks benzeri heykellerin de çift anlamlı olduğu düşünülüyor. İtalyanca’da sfenksler “Tebe” (antik Mısır’daki Thebes) şehrine gönderme yapıyor olabilir.



Ancak araştırmacılara göre bu aynı zamanda Rumen dilindeki “Tepeş” yani “Kazıklı” lakabına şifreli bir gönderme olabilir.



İTALYA'YA GÖTÜRÜLMÜŞ OLABİLİR



Araştırmalar, 2014 yılında, Vlad’ın kızı Maria Balsa’nın babasının kalıntılarını ölümünden sonra gizlice Romanya dışına çıkardığına dair bir teoriyle başladı.



Tarihi kayıtlara göre Maria, daha sonra Napoli’nin güçlü Ferrillo ailesi tarafından evlat edinildi. Bu da Vlad’ın İtalya’ya getirilip burada gömülmüş olabileceği fikrini doğurdu.



Maria’nın, kayınpederi Matteo Ferrillo’nun Santa Maria la Nova’daki mezarına babasını da gömdürmüş olabileceği düşünülüyor.



MEZARI YILLARDIR ARANIYOR



Daha önce Vlad’ın mezarının Bükreş yakınlarındaki Snagov Manastırı’nda olduğu sanılıyordu. Ancak 1933’te yayımlanan bir çalışma, bu inancı ciddi biçimde sorguladı.



O dönemde yapılan kazılarda sadece hayvan kemikleri bulunmuş, insan kalıntılarına rastlanmamıştı. Bu da mezarın boş olabileceği şüphesini doğurdu.



Bu durum, yıllarca süren spekülasyonları körükledi ve şimdi Napoli’de bulunan gizli yazıt, Vlad’ın gerçek mezar yerinin orası olabileceğini güçlü biçimde düşündürüyor.