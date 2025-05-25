Konteyner gemisi battı, “tehlikeli kargo” sulara gömüldü

Liberya bandıralı bir konteyner gemisi, Hindistan’ın güneyindeki Kerala açıklarında batarak taşıdığı tehlikeli maddelerle birlikte sulara gömüldü. Hindistan Donanması’ndan yapılan açıklamaya göre, gemi, içindeki 24 mürettebat kurtarıldıktan sonra battı.



Donanma, 184 metrelik geminin Hindistan’ın Vizhinjam Limanı’ndan Kochi’ye doğru yol aldığını bildirdi. Gemi, dün yardım çağrısında bulunmuştu. Yardım çağrısı üzerine Hindistan Donanması’na ait hava ve deniz araçları olay yerine gönderildi.



“TEHLİKELİ KARGONUN” İÇERİĞİ AÇIKLANMADI



Hindistan Savunma Bakanlığı da olaya ilişkin açıklamasında 24 kişilik mürettebatın tamamının kurtarıldığını teyit etti. Hindistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan denizcilerin Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Filipinler vatandaşı oldukları bilgisi verildi.



Açıklamada, batan gemide 640 konteyner olduğu, bunlardan 13’ünün “tehlikeli kargo” taşıdığı, 12’sinde ise kalsiyum karbür isimli maddenin bulunduğu belirtildi.



Kimyasal adı kalsiyum karbür olan karpit, suyla birleştiğinde hızla tepkimeye girerek asetilen gazı çıkaran kimyasal bir madde. İnsan sağlığı için oldukça zararlı olan karpit, gübre üretiminde, çelik yapımında ve uçan balonlarda da kullanılabiliyor.



Öte yandan, Hindistan Savunma Bakanlığı, tehlikeli olduğunu söylediği konteynerlerin içinde ne olduğu hakkında bilgi vermedi. Donanma da yaşanan olayın ardından “kirliliğe karşı tam müdahale hazırlığı” başlatıldığını bildirdi.



Gemide 370 ton yakıt ve petrol olduğu ifade edilirken, Sahil Güvenlik “tespit sistemlerinin” aktive edildiğini ve şu ana kadar herhangi bir sızıntının tespit edilmediğini belirtti.

