Konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu

Nakliye acentesi Leth Agency, bir geminin Süveyş Kanalı'nda karaya oturduğunu ve en az dört gemiyi beklemeye bıraktığını söyledi.

Konteyner gemisi Süveyş Kanalı'nda karaya oturdu
Fotoğraf: AFP

Şirket, römorkörlerin Xin Hai Tong 23 adlı gemiyi yeniden yüzdürmeye çalıştığını söyledi.

Süveyş Kanalı Kurumu, son durum hakkında henüz açıklama yapmadı.

İki yıl önce dünyanın en işlek su yollarından biri olan Süveyş Kanalı, dev bir konteyner gemisinin mahsur kalması nedeniyle yaklaşık bir hafta boyunca geçilemez duruma geldi.

Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden biri olan Ever Given, kanalı altı gün boyunca kapattı.

Tayvanlı Evergreen Marine firması tarafından işletilen gemi, su yolunu kullanmaya çalışan yüzlerce geminin birikmesine neden oldu.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...