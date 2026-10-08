Konut krizinin sembolü olmuştu. 70 yıl yaşadığı evine dönemedi

Abascal'ın ölümüne dair açıklamayı Madrid Kiracılar Birliği yaptı. Birlik, 87 yaşındaki kadının tedavi gördüğü Madrid’deki hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada Abascal'ın mücadelesinin “İspanya tarihinde bir dönüm noktası” olduğu belirtildi.

Ölüm haberinin ardından protestocular, Abascal’ı anmak için İspanya’nın başkenti Madrid’deki Sol Meydanı’nda bir araya geldi. Abascal'ın fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi mumlar yakıp dua etti.

Başbakan Pedro Sanchez, Maricarmen'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maricarmen'in ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Bu kaybı kendi kaybımız gibi hisseden hepimize de kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Huzur içinde uyusun." dedi.