Köpeğinizin klonunu ister misiniz? Köpek 50 bin dolar, kedi 40 bin dolar

Ölen evcil hayvanınıza yeniden sahip olmak ister miydiniz?. Çin'de bir şirket bu soruya "Evet" yanıtını verenler için çalışmalar yapıyor.



Biyoteknoloji şirketi Sinogene, ölmüş kedi ve köpeklerinin klonlanmasını isteyen müşterilerinin taleplerine yetişmeye çalışıyor. Şirket şu ana kadar 500'den fazla klon evcil hayvan üretmiş.



Dünyanın dört bir yanından evcil hayvan sahipleri, şirketin Pekin'deki merkezine dostlarının deri örneğini gönderiyor. Bir klonunu sipariş ediyor.



Halihazırda sıvı nitrojenle dondurulmuş halde 4 binden fazla hayvana ait hücreler şirketin deposunda bekletiliyor.



Klonlanmak istenen hayvana ait hücreler laboratuvar ortamında uygun bir yumurtaya yerleştiriliyor, sonrasında taşıyıcı olacak hayvanlara naklediliyor.



Yeni doğan yavrulara, sahiplerine teslim edilmeden önce 3 ay boyunca klinikte bakılıyor.



Şirket yetkililerine göre, klon hayvanlar, ölmüş ikizlerine yüzde 99.9 genetik benzerlik gösteriyor. Evcil hayvan klonlamanın maliyeti ise 50 bin dolar, yaklaşık 1 buçuk milyon Türk Lirası.

