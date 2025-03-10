Köpek balığının saldırdığı sörfçü kayboldu

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinin başkenti Perth şehrinde Wharton Plajı'nda sörf yapan kişiye köpek balığı saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine giden polis, köpek balığı ısırığı izlerinin olduğu sörf tahtasının suda bulunduğunu ancak sörfçünün yerinin tespit edilemediğini bildirdi. Polis, dalgıçların kayıp sörfçüyü bulmak için çalıştıklarını belirtti.



