Köpek balıkları plajda saldırdı! 3 kişi yaralandı

ABD'nin Florida eyaletindeki iki plajda köpek balıkları yüzen 3 kişiye saldırdı. 45 yaşndaki bir kadın Watersound plajında yüzerken köpek balıklarının saldırısına uğradı. Saldırıdan yaralı kurtulan kadının sol kolunun bir kısmı hastanede kesildi.



90 dakika sonra 6,4 km uzaklıktaki plajda köepk balıkları yeninden saldırdı. Bu saldırıda da 2 kişi yaralandı. Saldırılar nedeniyle bazı plajlar geçici olarak kapatıldı.



EN ÇOK SALDIRI ABD'DE OLDU



Geçen yıl ABD'de 36 kez köpek balığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 2'si ise ölümle sonuçlandı.



ABD'de gerçekleşen köpek balığı saldırıları, dünya genelindeki toplam saldırıların yüzde 52'sini oluşturuyor.



Florida eyaleti, geçen yıl 16 kez meydana gelen köpek balığı saldırısıyla ilk sırada yer alıyor.



ABD'nin ardından, Avustralya 4'ü ölümle sonuçlanan 15 saldırıyla ikinci, Yeni Kaledonya ise biri ölümle sonuçlanan 3 saldırıyla üçüncü sırada bulunuyor.

