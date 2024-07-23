Köpek balıklarına kokain testi! Pozitif çıktı

Brezilya'da Oswaldo Cruz Vakfı tarafından yapılan bir araştırma sonucu köpek balıklarında kokaine rastlandığı açıklandı.



Deniz biyologları, Rio de Janeiro açıklarındaki 13 köpek balığına yapılan testlerde köpek balıklarının kaslarında ve ciğerlerinde yüksek seviyede kokain tespit edildiğini duyurdu. Uyuşturucu seviyesinin daha önce suda yaşayan diğer köpek balıklarına oranlara 100 kat daha fazla olduğu kaydedildi.



Leiria Politeknik Üniversitesi Deniz ve Çevre Bilimleri Merkezi'nde bir deniz eko-toksikoloğu olan Sara Novais, araştırmada elde edilen bulguların "çok önemli ve endişe verici" olduğunu söyledi.



Uzmanlar, test yapılan dişi köpek balıklarının tamamının hamile olduklarını ve köpek balıklarında tespit edilen kokainin fetüs üzerinde nasıl bir etki bıraktığının henüz bilinmediğini ifade etti. Ayrıca uzmanlar, kokainin köpek balıklarının davranışlarında bir değişikliğe neden olup olmadığının ise incelenmesi gerektiğini bildirdi.



KARTELLERİN DENİZE ATTIĞI KOKAİN



Uzmanlar kokainlerin, uyuşturucu kartelleri tarafından polisten kurtulmak için denize atılmış ya da yasa dışı laboratuvarlarda üretilen kokainlerin denize karışmış olabileceğini ifade ediyor.

Ancak daha önce yapılan araştırmalar, uyuşturucuların hayvanlar üzerinde insan üzerinde olduğu gibi etkiler bıraktığını ortaya koymuştu.