Köpek balıklarının en güçlü silahına "okyanus suyu" tehlikesi

Köpek balıklarının keskin ve sürekli yenilenen dişleri, denizlerdeki en büyük avcı özelliklerinden biri olarak bilinir.

Ancak yeni araştırmalar, iklim değişikliğinin yol açtığı okyanus asitlenmesinin bu ölümcül ısırığı zayıflatabileceğini ortaya koyuyor.

Almanya’daki Heinrich Heine Üniversitesi’nden biyolog Maximilian Baum, yüksek oranda mineralize fosfatlardan oluşan köpek balığı dişlerinin bile asidik koşullarda aşınmaya karşı savunmasız olduğunu belirtiyor.





DENİZ 10 KAT DAHA ASİDİK OLACAK

Atmosfere salınan karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 30’unu emen okyanuslar, giderek daha fazla karbondioksit depoluyor. Bu süreç, deniz suyunun pH’ını düşürerek asitlenmeye neden oluyor.

Bugün ortalama deniz pH’ı 8,1 seviyesinde. Ancak 2300 yılına gelindiğinde 7,3’e düşeceği, yani bugüne kıyasla neredeyse 10 kat daha asidik olacağı öngörülüyor.

DENEYLERDE NE ELDE EDİLDİ?

Araştırmacılar, Almanya’daki Sealife Oberhausen akvaryumunda yaşayan siyah uçlu resif köpek balıklarının (Carcharhinus melanopterus) doğal olarak düşürdüğü 600’den fazla dişi topladı.

En iyi durumdaki 16 diş, biri günümüz koşullarını, diğeri gelecekteki tahminleri simgeleyen yapay deniz suyuna bırakıldı.

Sonuçlar çarpıcıydı: Daha asidik ortamda bekletilen dişlerde çatlaklar ve delikler arttı. Dişlerin kökleri ve taçları bozuldu, tırtıkların ince detayları kayboldu. İlginç şekilde, dişlerin çevresi büyüdü. Fakat bu, yapısal düzensizliklerin artmasından kaynaklanıyordu.

KÖPEK BALIKLARI İÇİN TEHLİKE

Artan düzensizlikler kesme verimliliğini teoride artırabilir, ancak dişleri daha kırılgan hale getiriyor. Zaten aşırı avlanma tehdidi altındaki köpekbalıkları için bu durum, beslenme güçlükleri ve enerji kayıpları anlamına geliyor.



Ayrıca asitlenme, köpek balıklarının vücutlarını kaplayan ve hidrodinamik hareketlerini kolaylaştıran diş benzeri “dermal dentikülleri” de aşındırabilir. Bu da onların yüzme verimliliğini düşürerek enerji maliyetlerini artırabilir.

Araştırma, doğal olarak düşmüş dişlerle yapıldı. Canlı köpek balıklarının dişlerinde asitlenmenin nasıl bir etki göstereceği kesin değil. Bazı köpek balığı türleri, kan pH’larını dengeleyerek değişime uyum sağlayabiliyor.