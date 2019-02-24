Parni Nehri'ndeki baraj inşaatından çıkan işçiler, buzlu suda donmak üzere olan bir hayvan gördüler.

Buz üzerinde yol açarak hayvanı donmaktan kurtaran işçiler, hayvanı arabaya bindirip veteriner kliniğine götürdüler. Şaşkınlık da o an yaşandı. İşçiler, köpek sanıp kurtardıkları hayvanın aslında bir kurt olduğunu burada öğrendi.

Kurdu kurtaran işçilerden Rando Kartstepp yerel kaynaklara yaptığı açıklamada, yamaçtan yukarı taşırken hayvanın epey ağır olduğunu fark ettiklerini söyledi. Arabaya bindirdikleri esnada Kartstepp'in bacaklarında uykuya dalan kurdun yol boyunca sadece bir kez başını kaldırıp kendisine baktığını ifade etti.

Veterinerler hayvanın kurt olup olmadığına karar veremese de bölgedeki kurtları iyi bilen bir avcı hayvanın bir yaşında genç bir erkek kurt olduğunu ifade etti.

Tedavi masrafları Estonya Hayvan Koruma Birliği (EUPA) tarafından karşılanan kurt, ulusal çevre kurumundan araştırmacıların taktığı GPS cihazıyla birlikte doğaya geri salındı.

EUPA, konuyla ilgili "her şey mutlu sonla bitti" açıklamasını yaptı.



VIDEO: KURTLARLA GÖRÜLMEMİŞ DOSTLUK