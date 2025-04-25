Köpekbalığı saldırıları artıyor: "Sorumlusu sosyal medya ve ünlüler"

Bilim insanları, köpekbalığı davranışları üzerine geniş çaplı bir araştırma yaptı ve yırtıcı hayvanların insanlara yönelik saldırılarından en çok insanların sorumlu olduğunu ortaya koydu.

Araştırmayı yürüten Adalar ve Çevre Gözlemevi Araştırma Merkezi'nde (CRIOBE) kıdemli bilim adamı Eric Clois, köpekbalıklarının aslında insanlara saldırmaya eğilimli olmadıklarını ve çoğu saldırının korkmuş bir yırtıcının kendini savunması olduğunu belirtiyor.

Clois, “Birçok ünlünün sosyal medyada yaptığı gibi, zararsız olduklarının kanıtı olarak bir köpekbalığının sırt yüzgecine sarılmayı veya okşamayı önermiyorum” dedi.

İnsanların bir Yorkshire terrier ile bir pitbull arasındaki farkı bildiklerini ve sokakta bir pitbull'u sevmek için ona yaklaşmayacaklarını söyledi.

Ancak profesör, insanların hiç anlamadığı köpekbalıkları söz konusu olduğunda, bu mantığın bir şekilde işlemediğinden yakınıyor.

"KENDİLERİNİ TEHDİT ALTINDA HİSSEDERLERSE SALDIRIRLAR"

Çalışma, köpekbalıklarının çoğunlukla kendilerini tehdit altında hissettiklerinde saldırdıklarını belirtiyor. Kurbanlar, köpekbalığının yiyecek için rakip ya da bölgesini ihlal eden kişiler olarak algılayabileceği, açık denizdeki rahatsız edici turistler ve balıkçılardır.

Aynı zamanda bilim insanları, köpekbalıklarının kendilerini savunurken asla hemen saldırmadıklarını, önce insanlarla temastan kaçınmaya çalıştıklarını keşfetmişlerdir. Son olarak, bu durumda ısırıkları sığdır ve vakaların büyük çoğunluğunda ciddi yaralanmalara yol açmaz.

Bu durum, kurbanın öldürülecek ve yenecek bir av olduğu yırtıcı köpekbalığı saldırılarından temelde farklıdır.

