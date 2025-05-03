Köpekler arasında ilginç buluşma

Guiness Rekorlar Kitabı’na göre yaşayan en büyük ve en küçük köpek, bu ayın başlarında düzenlenen bir etkinlikte bir buluştu. Buluşma, farklı boyutlardaki köpeklerin bir arada olabileceğini gösteren ‘dikkat çekici’ bir an olarak kayıtlara geçti.



Idaho’da yaşayan 7 yaşındaki Danua cinsi Reginald (Reggie), 1 metre 7 santim boyuyla ‘yaşayan en büyük köpek (erkek)’ ünvanına sahip. Florida'dan gelen 4 yaşındaki Chihuahua cinsi Pearl ise 9,14 santim boyuyla ‘yaşayan en küçük köpek’ ünvanını taşıyor.



İki köpeğin buluşması, Guinness Rekorlar Kitabı tarafından belgelenirken, etkinlik sosyal medyada da ilgi gördü.