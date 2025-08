"Köpekler de ailedendir": New York'taki karar bir dönüm noktası

"İnsanın en iyi dostu" olarak anılan köpekler, artık en azından New York’ta hukuken de "aileden” sayılıyor.



ABD'nin New York kentinde mahkeme, köpeklerin yasal olarak ailenin bir üyesi olduğu yönünde yeni bir karara imza attı. Bu karar, 2023'te Duke adlı köpeğin otomobil çarpması sonucu ölümüne dayanıyor.



Köpeğin sahipleri, olayın ardından otomobil sürücüsüne dava açtı; mahkeme kararı da yeni tartışmaları beraberinde getirdi: Evcil hayvanlar, sadece bakımını üstlendiğimiz canlılar mıdır yoksa daha fazlası mı?



"EVCİL HAYVAN AİLEDENDİR"



Brooklyn'li Trevor Deblase'in çok sevdiği dachshund cinsi köpeği Duke için adalet peşinde geçirdiği iki yıl boyunca argümanı "Köpekler sadece insanın en iyi dostu değil. Onlar aynı zamanda ailedendir" oldu.



Dört yaşındaki Duke’un hayatı 2023 yazında trajik bir şekilde sona erdi. Trevor DeBlase’in annesi Nan DeBlase 4 Temmuz 2023'te, New York'un Mill Basin bölgesinde oğlunun köpeği Duke’le birlikte yürüyordu. O sırada bir araç kontrolden çıktı. Kadın son anda kenara çekilerek canını kurtardı. Ama Duke o kadar şanslı olamadı.



Sürücü, köpeğe çarparak onun ölümüne yol açtı. Olay anına ait bir video da hızla giden sürücünün, dur tabelasını hiçe sayarak hızla geçtiğini, Duke’e çarpıp onu ezerken, kadını da ıskaladığını gösterdi. Trevor Deblase olayın ardından sosyal medya hesabına şöyle yazacaktı:

"Bu köpeği hayattan bile çok seviyordum ve onsuz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”



Nitekim olmadı da. Çünkü kimilerine göre dönüm noktası sayılan bir hukuk savaşı için harekete geçti. Deblase ve annesi, köpeklerinin aileden biri sayılması talebiyle sürücü aleyhine dava açtı.



KAZA SONRASI HUKUK MÜCADELESİ



Yasalara göre evcil hayvanlar genellikle kişisel mülk olarak kabul ediliyor. Ölümüne sebep olunması durumundaysa tazminat sadece maddi değeriyle, yani örneğin safkan bir köpekse piyasadaki fiyatı neyse onunla sınırlandırılıyordu. Geride kalan duygusal travma ve acı dikkate alınmıyordu.



İşte Trevor Deblase de bu taleple adli süreç başlattı. Aslında onun tazminat olarak alabileceği en yüksek tutar, Duke için ödenen piyasa değeri ve ölümüne ilişkin veterinerle defnedilme masraflarını kapsıyordu. Ancak o, yaşadığı üzüntünün karşılığının, yasal olarak belirlenenden daha fazla olduğu görüşündeydi. Hatta parayla ölçülemeyeceğini söylüyordu.



Tam da bu nedenle aile tanımının genişletilmesi talebinde bulundu. Deblase’nin avukatı da mahkemede evcil hayvanların "mülk" olarak gösterilmesini "eskimiş bir tanım" olarak nitelendirdi. Ona göre artık bu tanım, evcil hayvanların aile üyesi olarak kabul edildiği modern toplumun bakış açısına göre değiştirilmeliydi. Davacı ayrıca annesi Nan’ın da köpeğe sadece bir tasma uzaklıkta olduğuna vurgu yaptı. Yani Duke gibi Deblase'in annesi de ezilme tehlikesiyle karşı karşı kalmıştı. Dolayısıyla Deblase, "birinci dereceden akraba" tanımının Duke’ü ve diğer tüm evcil dostları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savundu.