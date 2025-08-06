"Köpekler de ailedendir": New York'taki karar bir dönüm noktası

"İnsanın en iyi dostu" olarak anılan köpekler, artık en azından New York’ta hukuken de "aileden” sayılıyor.



ABD'nin New York kentinde mahkeme, köpeklerin yasal olarak ailenin bir üyesi olduğu yönünde yeni bir karara imza attı. Bu karar, 2023'te Duke adlı köpeğin otomobil çarpması sonucu ölümüne dayanıyor.



Köpeğin sahipleri, olayın ardından otomobil sürücüsüne dava açtı; mahkeme kararı da yeni tartışmaları beraberinde getirdi: Evcil hayvanlar, sadece bakımını üstlendiğimiz canlılar mıdır yoksa daha fazlası mı?



"EVCİL HAYVAN AİLEDENDİR"



Brooklyn'li Trevor Deblase'in çok sevdiği dachshund cinsi köpeği Duke için adalet peşinde geçirdiği iki yıl boyunca argümanı "Köpekler sadece insanın en iyi dostu değil. Onlar aynı zamanda ailedendir" oldu.



Dört yaşındaki Duke’un hayatı 2023 yazında trajik bir şekilde sona erdi. Trevor DeBlase’in annesi Nan DeBlase 4 Temmuz 2023'te, New York'un Mill Basin bölgesinde oğlunun köpeği Duke’le birlikte yürüyordu. O sırada bir araç kontrolden çıktı. Kadın son anda kenara çekilerek canını kurtardı. Ama Duke o kadar şanslı olamadı.



Sürücü, köpeğe çarparak onun ölümüne yol açtı. Olay anına ait bir video da hızla giden sürücünün, dur tabelasını hiçe sayarak hızla geçtiğini, Duke’e çarpıp onu ezerken, kadını da ıskaladığını gösterdi. Trevor Deblase olayın ardından sosyal medya hesabına şöyle yazacaktı:

"Bu köpeği hayattan bile çok seviyordum ve onsuz hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.”



Nitekim olmadı da. Çünkü kimilerine göre dönüm noktası sayılan bir hukuk savaşı için harekete geçti. Deblase ve annesi, köpeklerinin aileden biri sayılması talebiyle sürücü aleyhine dava açtı.

KAZA SONRASI HUKUK MÜCADELESİ



Yasalara göre evcil hayvanlar genellikle kişisel mülk olarak kabul ediliyor. Ölümüne sebep olunması durumundaysa tazminat sadece maddi değeriyle, yani örneğin safkan bir köpekse piyasadaki fiyatı neyse onunla sınırlandırılıyordu. Geride kalan duygusal travma ve acı dikkate alınmıyordu.



İşte Trevor Deblase de bu taleple adli süreç başlattı. Aslında onun tazminat olarak alabileceği en yüksek tutar, Duke için ödenen piyasa değeri ve ölümüne ilişkin veterinerle defnedilme masraflarını kapsıyordu. Ancak o, yaşadığı üzüntünün karşılığının, yasal olarak belirlenenden daha fazla olduğu görüşündeydi. Hatta parayla ölçülemeyeceğini söylüyordu.



Tam da bu nedenle aile tanımının genişletilmesi talebinde bulundu. Deblase’nin avukatı da mahkemede evcil hayvanların "mülk" olarak gösterilmesini "eskimiş bir tanım" olarak nitelendirdi. Ona göre artık bu tanım, evcil hayvanların aile üyesi olarak kabul edildiği modern toplumun bakış açısına göre değiştirilmeliydi. Davacı ayrıca annesi Nan’ın da köpeğe sadece bir tasma uzaklıkta olduğuna vurgu yaptı. Yani Duke gibi Deblase'in annesi de ezilme tehlikesiyle karşı karşı kalmıştı. Dolayısıyla Deblase, "birinci dereceden akraba" tanımının Duke’ü ve diğer tüm evcil dostları kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini savundu.



ZİNCİRLEME SONUÇLARA YOL AÇABİLİR



Peki karşı tarafın tezleri neydi? Duke'ün ölümüne yol açan sürücünün avukatı, bu tür köklü bir değişikliğin mahkemelerde değil, yasama yoluyla yapılması gerektiğini savundu, yani kanun çıkarılarak. Ayrıca Deblase lehine verilecek bir kararın zincirleme sonuçlara yol açabileceğini de öne sürdü. Burada bazı mali sonuçlardan bahsetti. Böyle bir durumda sigorta kapsamlarının da değişmesi gerektiğini söyledi. Örneğin köpek gezdiricileri, kuaförler ve veterinerler için maliyetlerin ciddi şekilde artabileceğini aktardı. Nitekim iki yıl süren hukuk mücadelesi sonunda mahkeme kararını verdi. "New York’ta köpekler ailedendir" denildi. Yargıcın verdiği kararla, köpeklerin sadece birer eşya olmadıkları hükme bağlandı.



Karar, köpeklerini kaybeden ailenin yaşadığı duygusal travma için dava açıp tazminat alabilmesine olanak sağlıyor. Hakim kararında şöyle yazdı: "Duke’ün ezildiğine tanık olmanın, yalnızca bir malın kaybıyla hissedilen üzüntünün ötesinde bir duygusal çöküntüye yol açtığı sonucuna varılabilir ve bu makul bir değerlendirmedir.”



TAZMİNAT İÇİN YEŞİL IŞIK



Böylece DeBlase ailesi, yakın bir akrabanın yaralanması veya ölümüyle karşılaşan kişilere tanınan tazminat hakkına kavuştu. Olay anında Duke’ü tasmayla tutan Nan Deblase, geniş tazminat kapsamına girdi. Duke'ün sahibi Trevor DeBlase'yse derinden etkilenmiş olsa da olay yerinde bulunmadığı için sadece maddi kayıplarını talep edebilecek. Trevor DeBlase ve annesi tarafından açılan davayla, bir kere daha evcil hayvanların yasal statüsü sorgulanmış oldu.



Son yıllarda hayvanlarla ilgili uygulamalarda dikkat çeken değişimler söz konusu. Hayvan vakıflarından, boşanma davalarındaki velayet kararlarına, çoğu havayolu şirketiyle otelin artık evcil hayvanları değerli misafir olarak kabul etmesine kadar. Evcil hayvanların aileden sayılması da sosyal anlamda giderek daha çok kabul görüyor. Ama şunu belirtelim. Hayvan hakları örgütleri DeBlase davasındaki kararı bir dönüm noktası olarak görüyor ama bu kararın kapsamı, yalnızca tasmalı köpeklere araç çarpması durumlarını kapsıyor. Yani bu aslında sadece bir başlangıç.

