Köpekler insanları "okuyabiliyor"

Binlerce yıllık evrimsel süreçte insanlar ile birlikte yaşayan köpekler, ses tonumuzu, yüz ifadelerimizi ve hatta kimyasal sinyallerimizi algılayabilecek özel mekanizmalara sahip hale geldi.



Beyin araştırmaları, köpeklerin insanlar gibi sese duyarlı beyin bölgelerine sahip olduğunu gösteriyor. Mutlu ya da öfkeli ses tonları, onların işitsel korteksini ve duyguları işleyen amigdala bölgesini harekete geçiriyor. Benzer şekilde, tanıdık bir yüz görmek de köpeklerin ödül ve duygu merkezlerini aktifleştiriyor.

"KÖPEKLER DUYGULARIMIZI PAYLAŞIYOR"

Bilim insanı Laura Elin Pigott'un The Conversastion'da yayınlanan makalesine göre, köpekler yalnızca gözlem yapmakla kalmıyor, duygularımızı da “bulaşıcı” şekilde paylaşabiliyor. 2019’da yapılan bir çalışmada, stresli anlarda köpeklerle sahiplerinin kalp ritimlerinin birbirine senkronize olduğu görüldü.

GÖZ GÖZE BAKINDA "AŞK HORMONU" SALGILIYORLAR

En dikkat çekici bulgulardan biri ise oksitosin etkisi. İnsanlarla köpekler birbirlerinin gözlerine baktığında, her iki tarafta da “aşk hormonu” olarak bilinen oksitosin seviyesi yükseliyor. Bu biyolojik bağ, anne-bebek ilişkisindekine benzer şekilde bağı kuvvetlendiriyor. İlginç olan ise, aynı etki evcilleştirilmiş köpeklerde görülürken, insanlar tarafından büyütülen kurtlarda ortaya çıkmıyor.

"BEDEN DİLİNİ ÇÖZEBİLİYOR"

Köpekler ayrıca yüz ifadelerini okuyabiliyor, beden dilini çözebiliyor ve hatta insanların ter kokusundan korku ya da mutluluk gibi duyguları ayırt edebiliyor. 2018’deki bir araştırmada, korku kokusuna maruz kalan köpeklerin daha stresli hale geldiği tespit edildi.



Uzmanlara göre, köpeklerin bu olağanüstü yeteneği evcilleştirme sürecinde gelişti. Dost canlısı özellikleri seçilerek üretilen köpekler, sosyal ve duygusal zekalarını artıran beyin değişimlerine uğradı.