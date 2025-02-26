Köpeklerin en sevdiği renk ortaya çıktı!

Bilim insanları, sokak köpeklerinin sarıya olan ilgisini keşfetti.

Kalküta’daki Hindistan Bilim Eğitimi ve Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan çalışmada, 130’dan fazla sokak köpeği incelendi. Araştırmacılar, köpeklerin önüne sarı, mavi ve gri mama kapları koyarak hangi rengi tercih ettiklerini gözlemledi. Sonuçlar, köpeklerin büyük çoğunluğunun sarı renkteki kabı seçtiğini gösterdi.



EVRİMSEL BİR GEÇMİŞİ OLABİLİR

Hakemli bilim dergisi Animal Cognition’da yayımlanan ve Independent'ta yer alan habere göre, bu tercihin köpeklerin ataları olan kurtlardan miras kalmış olabileceği öne sürüldü. Bilim insanları, sarı tonlarının köpeklerin görüş alanında daha belirgin olması nedeniyle bu rengi tercih edebileceğini düşünüyor.

KÖPEKLER HANGİ RENKLERİ GÖREBİLİYOR?

İnsan gözü, üç farklı koni hücresi sayesinde geniş bir renk yelpazesi algılayabiliyor. Ancak köpeklerde bu hücrelerden yalnızca iki tip bulunuyor. Bu yüzden kırmızı, yeşil ve turuncu tonlarını ayırt edemiyorlar. Buna karşın, mavi ve sarı renkleri net bir şekilde görebildikleri biliniyor.



GENETİK Mİ, ÖĞRENİLMİŞ BİR DAVRANIŞ MI?

Araştırmacılar, bu eğilimin genetik mi yoksa öğrenilmiş bir davranış mı olduğunu anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, Fas’ta yapılan önceki araştırmaların köpeklerde belirgin bir renk tercihine işaret etmemesi nedeniyle, bu bulguların Hindistan’daki köpeklere özgü olup olmadığı da araştırılıyor.



Bilim insanları, evcil köpekler ve kurtlar üzerinde yapılacak yeni çalışmaların, bu ilginç renk tercihinin kökenini anlamaya yardımcı olabileceğini söylüyor.