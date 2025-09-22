Kopenhag Havalimanı’nda drone alarmı: Tüm uçuşlar durduruldu

Danimarka’nın en büyük havalimanı olan Kopenhag Havalimanı, hava sahasında görülen insansız hava araçları nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Polis, 2-3 büyük dronun tespit edildiğini ve kalkış ile inişlerin tamamen durdurulduğunu açıkladı.



Havalimanı, pazartesi akşamı 20.26’da operasyonlarını askıya aldı. Uçuş takip sitesi FlightRadar’a göre yaklaşık 35 uçuş başka havalimanlarına yönlendirildi.



Polis ekipleri dronların kaynağını araştırırken, yetkililer soruşturma sürdüğü için ayrıntı vermekten kaçındı.