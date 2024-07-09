Kopenhag'da çöp toplayan turistlere ödül verilecek

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, turizmin neden olduğu çevre kirliliğiyle mücadele için çöp toplayan turistlere ödül verilecek.

Kopenhag'da çöp toplayan turistlere ödül verilecek

Kopenhag Ofisi'nden yapılan açıklamada turistlere, dostu aktivitelere katılmaları halinde, ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceği belirtildi.

Bu aktiviteler arasında toplu ulaşım ya da kullanma gibi etkinlikler yer alacak.

Karşılığında turistler yemek, kahve veya kano kiralamak için hediye kuponu talep edebilecek.

Uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

Proje 11 Ağustos'a kadar sürecek. İlk uygulama başarılı olursa yılın geri kalanında da devam edecek.

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