Kopenhag'da çöp toplayan turistlere ödül verilecek

Kopenhag Turizm Ofisi'nden yapılan açıklamada turistlere, çevre dostu aktivitelere katılmaları halinde, ücretsiz yemek ve aktivite ödülleri verileceği belirtildi.

Bu aktiviteler arasında toplu ulaşım ya da bisiklet kullanma gibi etkinlikler yer alacak.

Karşılığında turistler yemek, kahve veya kano kiralamak için hediye kuponu talep edebilecek.

Uygulama 15 Temmuz'da başlayacak.

Proje 11 Ağustos'a kadar sürecek. İlk uygulama başarılı olursa yılın geri kalanında da devam edecek.

