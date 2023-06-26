Kopenhag'da Ukrayna toplantısı

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da 24-25 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen "Ukrayna Barışı" konulu toplantıya aralarında İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa, İtalya ve Suudi Arabistan'ın da bulunduğu 17 ülkenin dış politika ve güvenlik başdanışmanları katıldı.



Toplantılarda Ukrayna'daki son durum ele alındı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından önerilen 10 maddelik barış planı da değerlendirildi.



Toplantıya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak bu formattaki istişarelerin devamına yönelik mutabakat sağlandığını belirtti.

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