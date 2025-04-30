Kopenhag'da araba insanlara çarptı: 5 yaralı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da birçok kişiye araba çarptığı bildirildi.
Ritzau haber ajansının acil servislere dayandırdığı habere göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da birçok kişiye araba çarptı.
Danimarka polisi, olayda 5 kişinin yaralandığını bildirdi ancak yaralıların durumuna ilişkin herhangi bir detay palaşılmadı.
Yetkililer ayrıca, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.
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