Kopenhag'da araba insanlara çarptı: 5 yaralı

Ritzau haber ajansının acil servislere dayandırdığı habere göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da birçok kişiye araba çarptı.

Danimarka polisi, olayda 5 kişinin yaralandığını bildirdi ancak yaralıların durumuna ilişkin herhangi bir detay palaşılmadı.



Yetkililer ayrıca, kazanın yaşlı bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiğini açıkladı.