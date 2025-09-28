Kopenhag'ı Almanya koruyacak

Almanya'nın ekim ayı başında Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenecek gayriresmi Avrupa Birliği (AB) zirvesine güvenlik desteği vereceği bildirildi.



Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, son günlerde sivil ve askeri tesisler yakınında kimliği belirsiz insansız hava araçlarının (İHA) yoğun biçimde görülmesi üzerine Danimarka'nın zirvenin güvenliği için çeşitli ülkelerden yardım talep ettiği belirtildi.



Bu çerçevede Almanya'nın da C-sUAS - Küçük İnsansız Hava Araçlarına Karşı Sistemler (Counter-small Unmanned Aircraft Systems ) ile destek vereceği belirtildi.



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Carsten Breuer’in kararıyla, Alman askeri birlikleri kısa süre içinde Danimarka’ya gidecek. Öncü ekipler, yerinde incelemeler yaparak görev yerini ve operasyon planını Danimarkalı yetkililerle belirleyecek.



Savunma Bakanlığının açıklamasında ayrıca NATO'nun da Baltık Nöbetçisi (Baltic Sentry) misyonu kapsamında Hamburg fırkateyni ve gerekirse başka unsurları görevlendirmeyi planladığı aktarıldı.



Bu katkı ile Almanya'nın Avrupa’nın kritik önemdeki zirvesinin güvenliğine somut destek sunduğu ve hibrit tehditlere karşı dayanışmasını gösterdiği kaydedildi.

Öte yandan Danimarka, bu hafta boyunca AB zirvesine kadar tüm sivil drone uçuşlarını yasakladı.

