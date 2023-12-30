Köprü altına uçak sıkıştı

Hindistan'da nakli sırasında köprünün altında sıkışan uçak trafiği aksattı.

Köprü altına uçak sıkıştı
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'da emekliye ayrılan uçak, Mumbai kentinden Assam eyaletine taşınırken Bihar eyaletindeki bir köprünün altında sıkıştı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Doğu Champaran bölgesinin Motihari şehrinde bir köprünün altında sıkışan uçaktan dolayı otoyolda trafik aksadı.

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Taşıyıcı aracın lastiklerinin havası indirilerek uçak, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Görgü tanıkları, Piprakothi Köprüsü'nün altına sıkışan uçağın, trafiği bir saatten fazla kilitlediğini aktardı.

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