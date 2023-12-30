Köprü altına uçak sıkıştı

Hindistan'da emekliye ayrılan uçak, Mumbai kentinden Assam eyaletine taşınırken Bihar eyaletindeki bir köprünün altında sıkıştı.



Hindustan Times'ın haberine göre, Doğu Champaran bölgesinin Motihari şehrinde bir köprünün altında sıkışan uçaktan dolayı otoyolda trafik aksadı.

