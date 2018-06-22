ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore politikasına destek geçen yıl ekim ayında yüzde 34 seviyesinde seyrediyordu.
Singapur'daki tarihi zirvenin ardından ise bu oran yüzde 55'e kadar yükseldi.
ABD Başkanı Trump, başkan seçildiğinden bu yana ilk kez bu kadar yüksek destek gördü.
Kore politikasına destek Trump'ın başkan olarak performansını etkilemedi.
Amerikan halkının Trump'a desteği marttan bu yana fazla değişmedi. Trump'ın toplam desteği yüzde 41 olarak ölçüldü.
Kore diplomasisi Trump'a desteği arttırdı
NTV HaberDünya
Kore diplomasisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde yıldızını parlattı. Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim'le tarihi buluşmasının ardından Amerikan halkının Kore politikasına desteği yüzde 50'yi geçti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kore politikasına destek geçen yıl ekim ayında yüzde 34 seviyesinde seyrediyordu.