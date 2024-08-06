Kore Havayolları uçağında şiddetli türbülans: 14 yaralı

Güney Kore’den Moğolistan'a uçuş gerçekleştiren Kore Havayolları'na ait yolcu uçağının yaşadığı şiddetli türbülans sonucu 14 kişi yaralandı.

Kore Havayolları uçağında şiddetli türbülans: 14 yaralı

Kore Havayolları'na ait yolcu uçağı Güney Kore’den Moğolistan'a uçuş gerçekleştirdiği sırada şiddetli türbülansa maruz kaldı.

Kore Havayolları’ndan yapılan açıklamada, pazar günü Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Ulan Batur’daki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıkan KE197 sefer sayılı uçakta kalkıştan 1 saat sonra şiddetli türbülans meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada 10 yolcu ve 4 mürettebatın yaklaşık 15 saniye süren şiddetli sarsıntı sırasında hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından uçakta yemek servisinin sonlandırıldığı ve yolculara kemerlerini bağlama talimatı verildiği kaydedildi.

Yaralılara ilk müdahalenin Ulan Batur’a inişin ardından Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldığı ifade edildi.

ŞİRKET TÜRBÜLANS ÖNLEMİ ALMIŞTI

Kore Havayolları’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, iklim krizi nedeniyle son zamanlarda türbülans sayısında artış yaşandığını belirtilmişti.

Bu nedenle plastik kutular içinde servis edilen ve kaynar su eklenerek yapılan hazır noodle servisine son verildiği açıklanmıştı.

Gerekçe olarak ise türbülansın yol açtığı sarsıntılar sırasında meydana gelen kazalar gösterilmişti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

VPN kullanımına dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

DÜNYA HABERLERİ

Çin'de şarbon alarmı: 5 insan vakası tespit edildi

Çin'de şarbon alarmı: 5 insan vakası tespit edildi

İsrail hükümeti alarmda: "Şin Bet, Netanyahu için yeraltı sığınağı hazırladı"

İsrail hükümeti alarmda: "Şin Bet, Netanyahu için yeraltı sığınağı hazırladı"

Bangladeş parlamentosu feshedildi

Bangladeş parlamentosu feshedildi

Rus muhalif tarihi esir takasının ardından konuştu: "Öleceğime emindim"

Rus muhalif tarihi esir takasının ardından konuştu: "Öleceğime emindim"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Haniye suikastıyla savaşın uzaması hedeflendi"

Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Haniye suikastıyla savaşın uzaması hedeflendi"

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini vurdu: 4 kişi öldü

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini vurdu: 4 kişi öldü

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...