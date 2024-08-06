Kore Havayolları uçağında şiddetli türbülans: 14 yaralı

Kore Havayolları'na ait yolcu uçağı Güney Kore’den Moğolistan'a uçuş gerçekleştirdiği sırada şiddetli türbülansa maruz kaldı.

Kore Havayolları’ndan yapılan açıklamada, pazar günü Seul yakınlarındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Ulan Batur’daki Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'na doğru yola çıkan KE197 sefer sayılı uçakta kalkıştan 1 saat sonra şiddetli türbülans meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada 10 yolcu ve 4 mürettebatın yaklaşık 15 saniye süren şiddetli sarsıntı sırasında hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından uçakta yemek servisinin sonlandırıldığı ve yolculara kemerlerini bağlama talimatı verildiği kaydedildi.

Yaralılara ilk müdahalenin Ulan Batur’a inişin ardından Cengiz Han Uluslararası Havalimanı'nda hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından yapıldığı ifade edildi.



ŞİRKET TÜRBÜLANS ÖNLEMİ ALMIŞTI

Kore Havayolları’ndan geçen hafta yapılan açıklamada, iklim krizi nedeniyle son zamanlarda türbülans sayısında artış yaşandığını belirtilmişti.

Bu nedenle plastik kutular içinde servis edilen ve kaynar su eklenerek yapılan hazır noodle servisine son verildiği açıklanmıştı.

Gerekçe olarak ise türbülansın yol açtığı sarsıntılar sırasında meydana gelen kazalar gösterilmişti.