Kore sınır hattında şüpheli patlama: Bir asker hastaneye kaldırıldı

Kuzey ve Güney Kore’yi ayıran askeri hatta meydana gelen bir patlama, devriye gezen bir Güney Koreli subayın yaralanmasına yol açtı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, perşembe sabahı batı cephesinde gerçekleşen patlamanın ardından askerin helikopterle hastaneye sevk edildiğini ve hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Patlamanın, Askeri Sınır Çizgisi’nin (MDL) bulunduğu, iki ülkeyi ayıran 4 kilometrelik genişliğe sahip ve 250 kilometre boyunca uzanan Askerden Arındırılmış Bölge'de (DMZ) meydana geldiği belirtildi. DMZ, yoğun yaban hayatıyla bilinirken aynı zamanda çok sayıda mayının bulunduğu son derece riskli bir alan olarak dikkat çekiyor.

Olay, Seul’ün bu hafta yıllar sonra ilk kez Pyongyang’a askeri görüşme teklif etmesinin hemen ardından yaşandı. Seul, 1953 ateşkes anlaşması kapsamında yerleştirilen mayın işaretlerinin zamanla kaybolduğunu ve bunun iki taraf arasında “sınırın konumu konusunda farklı algılara” yol açtığını vurgulamıştı.

KUZEY KORE BU YIL 10 KEZ SINIR İHLALİ YAPTI

Güney ve Kuzey Kore, 1953’te çatışmaları durduran ateşkesin ardından resmen barış anlaşması imzalamadığı için teknik olarak hala savaş halinde bulunuyor. Seul’e göre bu yıl Kuzey Kore birliklerinin yaklaşık 10 kez sınırı ihlal ettiği kaydedildi.

2015 yılında da iki Güney Kore askerinin, Kuzey Kore tarafından yerleştirilen mayınların patlaması sonucu ciddi şekilde yaralandığı, askerlerden birinin her iki bacağını kaybettiği, diğerinin ise bir ayağının ampütasyonla alındığı hatırlatıldı.