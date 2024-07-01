Kore Yarımadası'nda gerilim: Kuzey Kore 2 balistik füze fırlattı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS), Kuzey Kore'nin kuzeydoğu istikametine doğru biri kısa menzilli olmak üzere 2 balistik füze fırlattığını açıkladı.

Kore Yarımadası'nda gerilim: Kuzey Kore 2 balistik füze fırlattı
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Uygulanan ekonomik yaptırımlar ve uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren bölgede gerilimi tırmandıran adımlara devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saatle 05.05 sıralarında Güney Hwanghae eyaletindeki Jangyon bölgesinden kuzeydoğu istikametine doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlattığı bildirildi.

Açıklamada, 05:15 sıralarında ise türü tanımlanamayan bir füze daha ateşlendiği belirtilirken, füzelerin sırasıyla 600 kilometre ve 120 kilometre uçtuğu aktarıldı.

Füzenin az mesafe kat etmesi nedeniyle ikinci denemenin başarısızlıkla sonuçlandığının değerlendirildiği belirtildi.

"KUZEY KORE'NİN PROVOKASYONLARINI KINIYORUZ"

Güney Kore ordusunun ABD kuvvetleri ile işbirliği içinde gözetim ve analiz faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, “Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın barış ve istikrarını ciddi şekilde tehdit eden ve açık birer provokasyon olan füze denemelerini şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Güney Kore ordusunun her türlü provokasyona kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğu vurgulandı.

KUZEY KORE ÜÇLÜ ORTAK TATBİKATI KINAMIŞTI

ABD, Güney Kore ve Japonya geçen hafta Jeju Adası’nın güneyindeki sularda “Freedom Edge” (Özgürlük Sınırı) adı verilen 3 günlük geniş kapsamlı ortak bir askeri tatbikat gerçekleştirmişti.

ABD’nin nükleer enerjili uçak gemisi USS Theodore Roosevelt ile birlikte 3 ülkeye ait çok sayıda savaş gemisi ve uçağın katıldığı tatbikat, Pyongyang'ın tepkisini çekmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, “ABD, Güney Kore ve Japonya’yı, Kuzey Kore'ye ve bölgedeki diğer bağımsız devletlere karşı sürdürdükleri pervasız ve provokatif askeri güç gösterileri nedeniyle şiddetle kınıyor ve bunların yol açacağı ölümcül sonuçlar konusunda bir kez daha ciddi bir şekilde uyarıyoruz” ifadeleri kullanılmıştı.

"SALDIRGAN VE EZİCİ TEDBİR"

Pyongyang’ın Kore Yarımadası’ndaki güvenlik ortamı ile küresel barış ve istikrarı tehdit eden hamleleri görmezden gelmeyeceği vurgulanan açıklamada, “Devletimizin egemenliği, güvenliği ve çıkarları ile bölgesel barışı saldırgan ve ezici tedbirlerle sıkı bir şekilde savunmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

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