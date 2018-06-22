Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, Koreli ailelerin 20-26 Ağustos tarihleri arasında buluşması konusunda anlaştı.
Kore Yarımadası'nın kuzey ve güneyinden 100'er aile, Kumgang Dağı bölgesinde buluşacak.
Savaş nedeniyle ayrılan aileler, ilk kez 2000 yılında bir araya gelmişti.
Aileler, 2015'in ekim, 2014'ün şubat ayında da aynı bölgede görüşmüştü.
Kore'de parçalanmış aileler buluşacak
Anadolu AjansıDünya
Kuzey Kore ve Güney Kore, Kore Savaşı nedeniyle birbirlerinden 60 yıldan fazla süre ayrı düşen yüzlerce Koreli ailenin ağustos ayında görüşmesi konusunda mutabık kaldı.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore'nin Kumgang Dağı bölgesinde, Kızılhaç görüşmelerinde bir araya gelen Kuzey ve Güney Kore'den yetkililer, Koreli ailelerin 20-26 Ağustos tarihleri arasında buluşması konusunda anlaştı.