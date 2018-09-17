Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yarın yapılması planlanan görüşmesinde Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasının yolları ele alınacak.



Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Im Jong-seok, Moon'un yarın başlayacak 3 günlük Kuzey Kore ziyareti öncesi basına yaptığı açıklamada, görüşmede Kore Yarımadası'ndaki nükleer silahların yok edilmesine ilişkin konuların ele alınacağını belirtti.



Im, "Kısa süre öncesine kadar nükleer silahların yok edilmesi, Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakerelerin gündem maddesi olmuştu. Artık nükleer silahların ortadan kaldırılması, Koreler arası zirvenin temel konusu." dedi.



Konunun çalışma düzeyindeki toplantılarda ele alınması halinde herhangi bir anlaşmanın ortaya çıkmayacağına işaret eden Im, liderler arasında görüşülmesinin önemine değindi.



Moon'un Kuzey Kore gezisinin 3 gündem maddesine odaklandığını vurgulayan Im, bunlardan ilkinin Koreler arası ilişkileri geliştirmek, ikincisinin Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusuna ilişkin Kuzey Kore-ABD görüşmelerine aracılık ve teşvik etmek, üçüncüsünün de askeri gerginlikleri azaltmak ve savaş tehdidini sona erdirmek olduğunu ifade etti.



Güney Kore Devlet Başkanı'nın yarın sabah uçakla Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmesi bekleniyor.



Im, iki lider arasında yapılması planlanan en az iki görüşmenin yarın akşam ve çarşamba günü gerçekleştirilmesinin beklendiğini aktardı.



Liderler arasında 18-20 Eylül'de yapılması planlanan zirve öncesinde Güney Kore'den hükümet yetkilileri, teknolojiyle ilgili personel ve gazetecilerden oluşan 93 kişilik öncü ekip, dün, çoğu lojistik olmak üzere hazırlıklar yapmak için 19 otobüsle Kuzey Kore'ye gitmişti.



Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin, bu hafta 2018'deki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

