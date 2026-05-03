Körfez kıskaçta. Kuveyt'in petrol ihracatı sıfıra indi

İran Savaşı'nda 40'ıncı günde ilan edilen ateşkes ve dünya petrol ticaretinin can damarı Hürmüz Boğazı 'ndaki abluka sürerken Körfez ülkelerinin de büyük sıkıntısı da devam ediyor.

Küresel petrol ticaretini izleyen "TankerTrackers"ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın abluka sonucu kapalı kalması sebebiyle Kuveyt’in Nisan 2026’da ham petrol ihracatının sıfır varil olduğu aktarıldı.

1991'DEN BU YANA İLK

Açıklamada, bunun Körfez Savaşı’nın ardından 1991 yılından bu yana ilk kez yaşandığı belirtildi.

Kuveyt’in petrol üretimini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, üretilen petrolün bir kısmının depolamaya yönlendirildiği, bir kısmının ise rafineri ürünlerine dönüştürüldüğü ve bu ürünlerin bir bölümünün ihracatının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

GÜNLÜK 1 MİLYON VARİLDEN FAZLA

Günlük üretimi 1 milyon varilden fazla olan Kuveyt, dünyada petrol ihraç eden ülkeler arasında 11'inci sırada yer alıyor. Dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı, Körfez ülkelerinden yapılan enerji sevkiyatının önemli bölümünün geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Boğazdaki olası kesintiler, küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirleri üzerinde doğrudan etkili oluyor.

HÜRMÜZ ABLUKASI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuş, 8 Nisan'da da geçici ateşkes sağlanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından, Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacaklarını duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 13 Nisan'da İran limanlarına giren veya bu limanlardan çıkan tüm gemilere yönelik deniz ablukası başlatacağını açıklamıştı.